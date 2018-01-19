Петербургская IT-компания втридорога продала Минобороны тайваньское оборудование под видом собственной разработки

В Петербург из Москвы поступило уголовное дело о поставке Министерству обороны зарубежного компьютерного оборудования под видом российского. Кратное завышение цены оставило бюджет без 130 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 января, Фрунзенским судом зарегистрировано уголовное дело предпринимателя Сергея Васильева, обвиненного в особо крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ). Компания «Ниеншанц», в которой работал фигурант, участвовала в программе цифровизации Вооруженных сил РФ. Получив госзаказ, «Ниеншанц» продал Минобороны 762 коммутатора под видом собственной разработки, хотя они были произведены тайваньской фирмой Moxa Inc и стоили в несколько раз дешевле.

«Цены были завышены. Переведенные и похищенные денежные средства обналичены», – уточняет пресс-служба версию обвинения.

Власов обвинен в мошенничестве на 131 млн рублей, общая сумма контракта превышала 150 млн.

Дело расследовалось в Москве и поступило в один из районных судов столицы, который передал материалы по подсудности в Петербург. Денежные средства из Минобороны переводились на счет «Ниеншанца» в банке, расположенном во Фрунзенском районе.