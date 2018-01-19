Договоры на девять тысяч рекламных конструкций в Петербурге могут признать недействительными

ФАС России подала в московский арбитраж иски на результаты конкурса, проведенного петербургским комитетом по печати. Если ФАС выиграет суд, то комитету придется перезаключать договоры более чем на девять тысяч рекламных конструкций по всему городу.

Как сообщает антимонопольная служба 19 января, еще прошлым летом она рассмотрела 27 жалоб на комитет, который проводил конкурс на установку и эксплуатацию девяти тысяч рекламных конструкций в Петербурге. Антимонопольщики решили, что порядок оценки заявок на участие в конкурсе был составлен с ошибками: по двум критериям были установлены максимальные пределы, остальные отличались размытыми формулировками и неясными требованиями к составу заявок. В результате ФАС признала, что комитет по печати нарушил ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Ведомству было предписано изменить конкурсную документацию и провести торги заново. Комитет, однако, это требование не выполнил, а наоборот, продолжил конкурс и заключил договоры по его итогам. И, кроме того, обратился в суд с иском о признании действий ФАС незаконными. Суд в результате встал на сторону антимонопольного ведомства, а чиновнику комитета вынес два штрафа.