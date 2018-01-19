Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий на 80 млн рублей

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его подозревают в превышении полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СК РФ 19 января, следствие установило, что в марте 2016-го Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении компании «АСПК» в собственность земельного участка за 1 млн 100 тыс. рублей. Участок в 17,5 тыс. кв. м является собственностью Республики Дагестан, и мэр Махачкалы при подписании разрешения превысил свои должностные полномочия.

При этом согласно заключению эксперта рыночная стоимость этого участка — более 81 млн рублей. «Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей», – говорится в сообщении СК. Сейчас идут обыски и выемки документации, уточнили следователи.