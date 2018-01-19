КС отказался принять жалобу Навального на закон о выборах

Конституционный суд РФ не увидел ущемления основных прав Алексея Навального в законе о выборах президента и жалобу политика к рассмотрению не принял.

Как следует из определения, 18 января опубликованного на сайте КС, оппозиционер пытался оспорить положения закона, запрещающие баллотироваться на пост президента лицам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Навальный настаивает, что это ограничивает пассивное избирательное право граждан России. Суд напомнил, что ранее уже изучал аналогичные нормы и противоречий Конституции не нашёл.

«Таким образом, с учетом ранее выраженных Конституционным Судом

РФ правовых позиций, сохраняющих свою силу, подпункт 1 пункта 5 статьи 3 Федерального закона «О выборах Президента РФ» не может расцениваться как нарушающий конституционные права заявителя в указанном им аспекте, а неопределенность в вопросе о его соответствии Конституции Российской Федерации отсутствует», – говорится в определении.

Судьи отметили, что федеральный законодатель вправе установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности. Это сделано для того, чтобы у граждан «не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах, а значит и в законности и бескорыстности их действий». Определенные ограничения пассивного избирательного права в этом случае, по мнению КС, оправданы.

Напомним, жалобу в Конституционный суд политик направил 16 января после того, как центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации в качестве кандидата на президентский пост. Решение было мотивированно судимостью политика, который признан виновным в растрате 16 миллионов рублей с предприятия «Кировлес».