Еще
11:49 19.01.2018
Пришлите свою новость!
11:46
В Петербурге заметили кресло, одиноко стоящее посреди КАД
11:42
СМИ: Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, «побуждающие к насилию в школах»
11:33
Петербургская IT-компания втридорога продала Минобороны тайваньское оборудование под видом собственной разработки
11:30
Рейтинг финского президента упал за неделю до выборов
11:26
Договоры на девять тысяч рекламных конструкций в Петербурге могут признать недействительными
11:20
Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий на 80 млн рублей
11:06
Экс-директора Фонда капремонта Ленобласти задержали по подозрению во взятке
11:02
На Тучковом мосту упала опора, перекрыто движение троллейбусов и трамваев
11:01
КС отказался принять жалобу Навального на закон о выборах
10:58
"Пряники в Музее варежки" собрали четверть миллиона на благотворительную программу для детей-сирот
10:46
Взрывчатку на «Сенной площади» не нашли
10:40
Опубликовано видео с места нападения на школу в Улан-Удэ
10:32
Из-за пожара на Космонавтов 13 человек эвакуировали в автобус
10:31
В Токсово младенец умер после десяти дней домашнего лечения
10:20
«Врачи-детям» научат подростков онлайн-безопасности
10:13
Поджигателей притона в Старо-Паново на год отправили в колонию
10:09
Станция метро «Сенная площадь» закрыта
10:04
Диких животных разрешат экстренно отстреливать для защиты людей
10:00
В Финляндии ради двух панд пытаются вырастить бамбук
09:56
На Серпуховской закрыли «интернациональный» бордель
09:51
Путин окунулся в прорубь
09:44
Энергетики заменили лопнувшую на Кронштадтской улице трубу
09:40
Рынок криптовалют восстанавливается
09:32
На Поклонногорской – пятое ДТП с момента открытия путепровода
09:24
В трёх случаях нападений на школы ищут взаимосвязь
09:08
На Обуховской Обороны у автомобиля вырвало двигатель
09:00
В России утилизируют две крупнейшие в мире атомные подлодки
08:56
У жителя Красного Села отняли рюкзак с 1,5 млн наличными
08:47
Парковка на газоне вынудила прежнюю хозяйку «угнать» машину у новой
08:38
Петербурженка заявила на мужа в полицию, обвинив в педофилии
08:34
В правительстве Бурятии сообщили о троих нападавших на школу
08:15
ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка
08:06
В Улан-Удэ подросток напал с топором на школьников в классе
01:15
Жены литературных гениев встретятся в «Мастерской»
00:42
Лавров: РФ не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия
00:33
США передали украинским радикалам противотанковые комплексы
00:22
Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах
00:11
«Лаборатория Касперского» требует паузы в запрете на своё ПО в госорганах США
00:00
Полиция истребляет пьянство у Серафимовского кладбища
18/01
В Петербурге приватизируют проектный институт
18/01
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
18/01
Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР
18/01
Подполковник Центра «Э» арестован по делу о взятке
18/01
За требование денег с коммерсантов задержан бывший директор Фонда капремонта Ленобласти
18/01
СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением
18/01
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
18/01
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
18/01
РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах
18/01
Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе
18/01
Скорая на Испытателей догнала трамвай
18/01
Суд арестовал подозреваемых в хищении 100 млн рублей Минобороны
18/01
СКА разгромил «Адмирал» и установил рекорд КХЛ
18/01
Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию
18/01
В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил
18/01
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
18/01
Белградскую улицу заливает кипятком
18/01
Во Всеволожске сдан проблемный ЖК «Олимп»
18/01
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
18/01
Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно
18/01
«Технологический институт» вернули пассажирам
18/01
B-52 отбомбятся в эстонском Куусалу
18/01
Мишка Паддингтон дошёл в письме Бондарчука до Медведева
18/01
Станцию «Технологический институт» закрыли на вход
18/01
В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге
18/01
На Урале танк задавил солдата
18/01
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
18/01
Минкульт передумал переносить премьеру «Бегущего в лабиринте»
18/01
СМИ: Вместо финских в Крым отправили немецкие генераторы
18/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
18/01
СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
19.01.2018 10:32

Из-за пожара на Космонавтов 13 человек эвакуировали в автобус

Пожарные тушили огонь в двухкомнатной квартире в Московском районе  Петербурга утром 19 января. Пока сотрудники МЧС боролись с огнем, более десятка горожан  были вынуждены ждать окончания эвакуации в автобусе. 

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС, огонь вспыхнул в 09:22, прибывшие на место спасатели потушили его уже через 20 минут. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже дома по проспекту Космонавтов, 64. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали 13 человек, в том числе троих детей. Чтобы горожане не замерзли на улице, «Пассажиравтотранс» подогнал к месту происшествия автобус.

 

 

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира

Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге заметили кресло, одиноко стоящее посреди КАД
СМИ: Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, «побуждающие к насилию в школах»
Петербургская IT-компания втридорога продала Минобороны тайваньское оборудование под видом собственной разработки
Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий на 80 млн рублей
На Тучковом мосту упала опора, перекрыто движение троллейбусов и трамваев
Опубликовано видео с места нападения на школу в Улан-Удэ
Из-за пожара на Космонавтов 13 человек эвакуировали в автобус
Поджигателей притона в Старо-Паново на год отправили в колонию
Станция метро «Сенная площадь» закрыта
На Серпуховской закрыли «интернациональный» бордель
Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко
«Варшавянка» протекла на 100 млн
Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет
Михальченко услышало Басманное правосудие
Одна погоня и четыре жертвы
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
«Летел под сотню» и - в грузовик
Мыслепреступление курсанта Можайки
Похороны по обмену
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин окунулся в прорубь

В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил

Никита Инфантьев/Коммерсантъ

Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы

Новости компаний
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.