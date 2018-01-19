Из-за пожара на Космонавтов 13 человек эвакуировали в автобус

Пожарные тушили огонь в двухкомнатной квартире в Московском районе Петербурга утром 19 января. Пока сотрудники МЧС боролись с огнем, более десятка горожан были вынуждены ждать окончания эвакуации в автобусе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС, огонь вспыхнул в 09:22, прибывшие на место спасатели потушили его уже через 20 минут. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже дома по проспекту Космонавтов, 64. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали 13 человек, в том числе троих детей. Чтобы горожане не замерзли на улице, «Пассажиравтотранс» подогнал к месту происшествия автобус.