"Пряники в Музее варежки" собрали четверть миллиона на благотворительную программу для детей-сирот

2 080 человек посетило выставку "Пряники в Музее варежки" в период школьных каникул. Гости увидели сладкие дома, которые были созданы за 2 040 рабочих часа вместе с ребятишками из детских домов, и пожертвовали четверть миллиона в Благотворительный фонд "Время помогать" на кулинарную программу без родителей.

"Гости с удивлением узнавали, что на выставке стоят рядом пряники профессиональных декораторов команды Антона Маринина и ребят с трудной судьбой. Вот так ярко, сочно, солнечно смогли украсить домики "солнечные дети" вместе с заботливыми и терпеливыми педагогами и чуткими волонтерами фонда. Опыт детей с инвалидностью, которые пекли и расписывали пряники для выставки, вдохновлял посетителей активно участвовать в пряничных мастер-классах", – рассказала Румянцева Оксана, директор благотворительного Музея варежки.

И в книге отзывов музея, и в интернете посетители оставляли трогательные слова поддержки. "Мы дарим детям Жизнь, а они нам смысл", "Этот музей возвращает в детство. Так счастлива я уже давно не была", "Большое спасибо за сказку. Даже внук сказал, что он как в детстве побывал" – вот некоторые отзывы.

Посетители выставки приняли участия в благотворительных мастер-классах по росписи пряников. Пожертвование от благотворительного мастер-класса петербуржцев составило 226 790 рублей и было переведено в БФ "Время помогать" для продолжения работы кулинарной мастерской фонда для детей, нуждающихся в помощи.Эта благотворительная помощь позволит провести кулинарные мастер-классы в 2018 году.

Уже с сегодняшнего дня, 19 января, и по 21 января в Музей варежки придут дети Центра восстановительного лечения Детская психиатрия, дети с особенностями развития ДДИ №4 Павловска, Центра социальной реабилитации инвалидов Красногвардейского района на мастер-классы. А 24, 26, 27 января пройдут "Открытые уроки" – занятия с бренд-шефом "Пирогового дворика" в мастерских Музея варежки. Профессиональный повар будет учить ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, готовить десерты и говорить на актуальные профориентационные темы (как стать поваром, как трудоустроиться).

Всего в первом благотворительном музее Санкт Петербурга с 2013 года посетителями стали 70 тысяч человек, которые в стенах Музея варежки узнали, как они могут помочь детям без родителей, детям с ограничениями.

Увидеть сладкое чудо выставку "Пряники в Музее варежки", поучаствовать в мастер-классе по росписи сладостей за пожертвование можно на Мойке, 87 ежедневно до 29 января.