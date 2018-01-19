Опубликовано видео с места нападения на школу в Улан-Удэ

Опубликовано первое видео с места происшествия в бурятской школе, где утром 19 января ученик напал на детей и педагога. На кадрах, обнародованных республиканским управлением СКР, – разбросанные тетради и пострадавшее от огня помещение.

Возбужденное по факту происшествия дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних, а также о халатности, передано в Главное управление Следственного комитета России. Тем временем стали известны новые подробности ЧП. Так, зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов заявил, что в результате нападения семиклассника на школу в Улан-Удэ пострадали не шесть человек, а семь. Все семеро госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.

По уточненным данным, нападавший был один (ранее сообщалось о еще двух сообщниках). В микрорайоне «Сосновый Бор» бурятской столицы вооруженный ножом и топором девятиклассник напал на седьмой класс, а потом при помощи «коктейля Молотова» поджег помещение. После чего начал наносить травмы выбегавшим из класса детям, ранил нескольких, а также учителя. В классе начался пожар, из школы было эвакуировано 500 человек. Нападавший задержан. Он тоже ранен – юноша нанес увечья себе сам.

Это уже второе несчастье, происходящее в российских школах за последние несколько дней. Утром 15 января в Перми двое 16-летних подростков (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ударов ножом. Пострадали 15 человек, в том числе сами нападавшие. Им предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки из медучреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО.