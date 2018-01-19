Поджигателей притона в Старо-Паново на год отправили в колонию

Трое граждан Узбекистана получили сроки за поджог дома на Таллинском шоссе в Петербурге. Пьяные иностранцы сначала крушили стекла, потом бросили канистру с горючим в окно притона.

Как сообщает 19 января пресс-служба судов города, трое молодых людей устроили пожар в частном доме в Старо-Паново 17 февраля 2017 года. Они пришли к особняку пьяными и с битами. Для начала разбили стекла и фонари, а потом и вовсе подожгли канистру с горючим и бросили ее в окно первого этажа.

Как тогда писала «Фонтанка», 172-й дом по Таллинскому шоссе за день горел дважды. Сначала, около трех часов ночи, загорелся первый этаж, к утру пожарные тушили уже второй.

Красносельский районный суд утвердил сумму ущерба, заявленную владелицей, — 5,7 миллиона рублей. Частично осужденные ее уже выплатили. Двое из них получили реальные сроки, по году колонии, еще один иностранец осужден на аналогичный срок условно.

Отметим, что в горевшем доме был расположен мини-отель «Летучая мышь», в который частенько заглядывали полицейские — под видом гостиницы в особняке действовал притон для занятий проституцией. Мотив поджигателей остался не ясен — либо мужчины оказались недовольны услугами, либо таким образом решили бороться с пороком.