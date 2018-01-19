На Серпуховской закрыли «интернациональный» бордель

Представительницы разных стран и даже континентов работали в борделе, закрытом полицией в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба полицейского главка 19 января, на днях стражи порядка наведались в одну из квартир дома №31 по Серпуховской улице. Тут, недалеко от метро «Технологический институт», действовал притон для занятий проституцией. В помещении задержали трех жриц любви — из Африки, Средней Азии и Юго-Восточной Европы. Им вручили протоколы. Не ушла от наказания и администратор, ее тоже привлекли – по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).

Жительнице черного континента также вменили нарушение правил въезда в Россию.

Ну а содержателю притона «досталось» уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).