Путин окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь – Нило-Столобенскую пустынь – и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Фотографии главы государства, который в тулупе и валенках идёт к проруби, 19 января опубликовала пресс-служба Кремля.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — заявил федеральным СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6–7 градусов ниже нуля, но для Владимира Путина это уже не первый опыт, поскольку он окунается в прорубь уже несколько лет.

Отметим, что в Нило-Столобенскую пустынь президент прибыл после рабочей поездки в Петербург и Ленинградскую область, где осмотрел экспозицию музея «Прорыв» на Невском пятачке.

Рождество Путин в этом году также встретил в Петербурге, в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.