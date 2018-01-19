Еще
11:49 19.01.2018
Пришлите свою новость!
11:46
В Петербурге заметили кресло, одиноко стоящее посреди КАД
11:42
СМИ: Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, «побуждающие к насилию в школах»
11:33
Петербургская IT-компания втридорога продала Минобороны тайваньское оборудование под видом собственной разработки
11:30
Рейтинг финского президента упал за неделю до выборов
11:26
Договоры на девять тысяч рекламных конструкций в Петербурге могут признать недействительными
11:20
Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий на 80 млн рублей
11:06
Экс-директора Фонда капремонта Ленобласти задержали по подозрению во взятке
11:02
На Тучковом мосту упала опора, перекрыто движение троллейбусов и трамваев
11:01
КС отказался принять жалобу Навального на закон о выборах
10:58
"Пряники в Музее варежки" собрали четверть миллиона на благотворительную программу для детей-сирот
10:46
Взрывчатку на «Сенной площади» не нашли
10:40
Опубликовано видео с места нападения на школу в Улан-Удэ
10:32
Из-за пожара на Космонавтов 13 человек эвакуировали в автобус
10:31
В Токсово младенец умер после десяти дней домашнего лечения
10:20
«Врачи-детям» научат подростков онлайн-безопасности
10:13
Поджигателей притона в Старо-Паново на год отправили в колонию
10:09
Станция метро «Сенная площадь» закрыта
10:04
Диких животных разрешат экстренно отстреливать для защиты людей
10:00
В Финляндии ради двух панд пытаются вырастить бамбук
09:56
На Серпуховской закрыли «интернациональный» бордель
09:51
Путин окунулся в прорубь
09:44
Энергетики заменили лопнувшую на Кронштадтской улице трубу
09:40
Рынок криптовалют восстанавливается
09:32
На Поклонногорской – пятое ДТП с момента открытия путепровода
09:24
В трёх случаях нападений на школы ищут взаимосвязь
09:08
На Обуховской Обороны у автомобиля вырвало двигатель
09:00
В России утилизируют две крупнейшие в мире атомные подлодки
08:56
У жителя Красного Села отняли рюкзак с 1,5 млн наличными
08:47
Парковка на газоне вынудила прежнюю хозяйку «угнать» машину у новой
08:38
Петербурженка заявила на мужа в полицию, обвинив в педофилии
08:34
В правительстве Бурятии сообщили о троих нападавших на школу
08:15
ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка
08:06
В Улан-Удэ подросток напал с топором на школьников в классе
01:15
Жены литературных гениев встретятся в «Мастерской»
00:42
Лавров: РФ не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия
00:33
США передали украинским радикалам противотанковые комплексы
00:22
Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах
00:11
«Лаборатория Касперского» требует паузы в запрете на своё ПО в госорганах США
00:00
Полиция истребляет пьянство у Серафимовского кладбища
18/01
В Петербурге приватизируют проектный институт
18/01
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
18/01
Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР
18/01
Подполковник Центра «Э» арестован по делу о взятке
18/01
За требование денег с коммерсантов задержан бывший директор Фонда капремонта Ленобласти
18/01
СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением
18/01
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
18/01
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
18/01
РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах
18/01
Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе
18/01
Скорая на Испытателей догнала трамвай
18/01
Суд арестовал подозреваемых в хищении 100 млн рублей Минобороны
18/01
СКА разгромил «Адмирал» и установил рекорд КХЛ
18/01
Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию
18/01
В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил
18/01
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
18/01
Белградскую улицу заливает кипятком
18/01
Во Всеволожске сдан проблемный ЖК «Олимп»
18/01
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
18/01
Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно
18/01
«Технологический институт» вернули пассажирам
18/01
B-52 отбомбятся в эстонском Куусалу
18/01
Мишка Паддингтон дошёл в письме Бондарчука до Медведева
18/01
Станцию «Технологический институт» закрыли на вход
18/01
В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге
18/01
На Урале танк задавил солдата
18/01
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
18/01
Минкульт передумал переносить премьеру «Бегущего в лабиринте»
18/01
СМИ: Вместо финских в Крым отправили немецкие генераторы
18/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
18/01
СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
19.01.2018 09:51

Путин окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь – Нило-Столобенскую пустынь – и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Фотографии главы государства, который в тулупе и валенках идёт к проруби, 19 января опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин окунулся в прорубь

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — заявил федеральным СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6–7 градусов ниже нуля, но для Владимира Путина это уже не первый опыт, поскольку он окунается в прорубь уже несколько лет.

Отметим, что в Нило-Столобенскую пустынь президент прибыл после рабочей поездки в Петербург и Ленинградскую область, где осмотрел экспозицию музея «Прорыв» на Невском пятачке.

Путин окунулся в прорубь

Рождество Путин в этом году также встретил в Петербурге, в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00

Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ

Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50

ЖК «БауХаус» построили за год

Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин окунулся в прорубь
В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге
Ректор Горного и спикер ЗакСа возглавят петербургский штаб Путина
ФАС хочет контролировать создание унитарных предприятий
Путин прибыл в музей-панораму "Прорыв" в Ленобласти
СМИ: Путин выступит перед Федеральным собранием 6 февраля
Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Усманова
Кадыров назвал задержанного главу грозненского «Мемориала» «наркоманом»
Сюжет о «сговоре с Россией» вошел в рейтинг фейков от Дональда Трампа
В Госдуме хотят легализовать частные военные компании
Как в Петербурге собирают подписи за желающих стать президентом
Кюри Усманов: На деньги Ротенбергов решаются государственные задачи международного масштаба
О явке на выборы распишитесь
Радзиховский: «Перрон уедет – и пассажир шмякнется на рельсы»
Глеб Павловский: «Кремль больше не «театр Карабаса-Барабаса»
Леонид Исаев: «Асад – ликвидный актив, за него мы запросим высокую цену»
Виталий Милонов: «Закон Димы Яковлева» был жестоким и недоработанным
«Другого кандидата нет и быть не может»
Как вести бизнес по-фински
Кто заменит Зюганова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин окунулся в прорубь

В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил

Никита Инфантьев/Коммерсантъ

Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы

Новости компаний
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
«Галамарт»
25.10.2017 12:06
Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
Успей за 60 секунд и забери с собой бесплатно! Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.