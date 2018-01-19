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19.01.2018 10:20

«Врачи-детям» научат подростков онлайн-безопасности

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям» начинает новый проект «Онлайн-безопасность: дети». Как пояснили в общественной организации, цель проекта – профилактика рисков и угроз, связанных с использованием несовершеннолетними сети Интернет.

«Будет создан интерактивный онлайн-ресурс для обучения несовершеннолетних навыкам распознавания ситуаций при использовании Интернета, которые могут привести к негативным последствиям, а также для формирования навыков безопасного поведения в Интернете. Педагоги и психологи научат подростков противостоять таким угрозам, как мошенничество, получение доступа к личной информации с противоправной целью, посягательство на честь и здоровье несовершеннолетних, попытки установления контакта с целью последующего вовлечения подростков в преступную деятельность и закрытые деструктивные группы», – рассказали организаторы проекта.

Специалисты и разработчики нового онлайн-ресурса считают, что деятельность проекта будет способствовать защите детей и подростков от преступных посягательств, совершаемых в сети Интернет, в том числе предотвращению связанных с этим рисков для здоровья и нравственности несовершеннолетних. Проект реализуется на средства президентского гранта на развитие гражданского общества.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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