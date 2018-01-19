Рынок криптовалют восстанавливается

Рынок цифровых валют 19 января продолжает восстановление после резкого падения. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.32 мск биткоин дорожал на 2,28%, до 11,62 тысячи долларов. На бирже BitMEX криптовалюта росла в цене на 2,2%, до 11,4 тысячи долларов, на Bitfinex — на 1,6%, до 11,14 тысячи.

Как пишет РИА Новости, руководитель исследовательского отдела Blockchain Capital Спенсер Богарт (Spencer Bogart) полагает, что биткоин показал свою способность переживать потрясения, тогда как менее крупные криптовалюты в эти дни переоценены.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дорожает на 4,1%, до 1,05 тысячи долларов, Ripple — на 16,7%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash — на 1,13%, до 1,82 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 573,98 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 34% от всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 11%.