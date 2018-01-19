В трёх случаях нападений на школы ищут взаимосвязь

Полиция проверит версию о взаимосвязи нападений на школы, совершенных в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.

Об этом 19 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей», — говорится в сообщении.

19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ в Бурятии. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, после чего ранил учителя и троих учеников. Школьник также пострадал в процессе и был задержан. Поступают противоречивые сведения о двух его возможных сообщниках, которых якобы ищут. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.

18 января в Москве одиннадцатиклассник попытался пронести в школу несколько перочинных ножей и бутылку с бензином, однако ему помешал охранник.

17 января в школе Сосновского района Челябинской области в ходе ссоры школьник на перемене ударил ножом одноклассника.

Первое подобное ЧП произошло 15 января в Перми. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.