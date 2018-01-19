На Обуховской Обороны у автомобиля вырвало двигатель

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 19 января в Петербурге, напротив Александро-Невской лавры.

По предварительной информации, на проспекте Обуховской Обороны женщина-водитель разбила автомобиль «Опель Корса», да так, что его двигатель отлетел на несколько метров. Саму её, по словам очевидцев, госпитализировали с травмой ноги.

У водителя и её пассажиров сегодня второй день рождения и сразу крещение, иронизируют очевидцы.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».