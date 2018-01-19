В России утилизируют две крупнейшие в мире атомные подлодки

Две самые большие в мире атомные подводные лодки проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы. Субмарины уже выведены из боевого состава Военно-морского флота России.

Подробности 19 января сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли. «В отношении двух субмарин, «Северсталь» и «Архангельск», принято решение об утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. «Росатом» их утилизирует после 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Сейчас в составе ВМФ остается единственная подлодка проекта 941У «Дмитрий Донской», на которой ранее испытывалась баллистическая ракета «Булава». Подводный ракетоносец летом прошлого года принимал участие в Главном военно-морском параде в Петербурге.

Субмарина проекта 941 — самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. «Дмитрий Донской» — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

В 1996 – 1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12 – 13 лет, вывели из боевого состава.