У жителя Красного Села отняли рюкзак с 1,5 млн наличными

Петербуржец лишился солидной суммы денег, как только вышел из дома в Красносельском районе ранним утром 18 января. В рюкзаке, который у него отобрали двое неизвестных, было полтора миллиона рублей.

По информации «Фонтанки», на молодого человека напали в полшестого утра, когда он вышел из дома на улице Спирина в Красном Селе. Двое неизвестных силой отобрали у индивидуального предпринимателя рюкзак. Как позже рассказал полиции пострадавший, он нес за спиной полтора миллиона рублей наличными. Зачем петербуржец, который занимается торговлей строительными материалами, нес с собой столь солидную сумму, он не объяснил.