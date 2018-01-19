Петербурженка заявила на мужа в полицию, обвинив в педофилии

Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над собственной дочерью. Мужчину задержали дома, куда он не вернется, по крайней мере, в ближайшие двое суток.

Как стало известно «Фонтанке», в половине девятого вечера 18 января в 6 отдел полиции Калининского района с заявлением обратилась местная жительница. 38-летняя женщина заявила о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ее дочери 2000 года рождения. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов родительница обозначила два временных периода, когда девочка подвергалась домогательствам: с января по декабрь 2010 года и с августа 2012-го по декабрь 2013-го. Таким образом, впервые над школьницей надругались, когда ей было 10 лет.

Заявительница указала на личность подозреваемого — своего собственного супруга, отца девочки. 36-летнего мужчину задержали в рамках уголовного дела по ч. 4 ст.132 УК РФ. По этой же статье, напомним, 17 января осудили священника Глеба Грозовского — суд приговорил его к 14 годам строгого режима.