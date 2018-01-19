В правительстве Бурятии сообщили о троих нападавших на школу

В правительстве Бурятии 19 января заявили о троих нападавших на школу в Улан-Удэ. Один подозреваемый был задержан, его сообщников якобы ищут. Следственный комитет России утверждает, что подросток действовал один.

«Приблизительно в 09.35 (4.35 мск) в школу №5, расположенную в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью», — сообщили в пресс-службе правительства.

В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники на выходе и наносили телесные повреждения. По предварительной информации, пострадали пять человек, среди них педагог и сам нападавший, который был доставлен в больницу под конвоем. По данным прокуратуры Бурятии, подозреваемый учится в девятом классе той же школы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних. На месте работает оперативно-следственная группа.

Напомним, аналогичное ЧП в уральской школе произошло утром 15 января. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.

17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки из медучреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО: суд арестовал их на два месяца.