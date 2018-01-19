ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Алтайбизнес-банк». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора 19 января.

«Проблемы в деятельности АКБ «Алтайбизнес-банк» (АО) возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества», — пояснили в ЦБ.

Банк России зявил, что неоднократно применял в отношении Алтайбизнес-банка меры надзорного реагирования. Дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

По величине активов кредитная организация занимала 512 место в банковской системе России.