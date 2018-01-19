В Улан-Удэ подросток напал с топором на школьников в классе

В Улан-Удэ подросток напал на школьников с топором утром 19 января. По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди них учитель и сам нападавший.

Как сообщает прокуратура Бурятии, инцидент произошел микрорайоне «Сосновый Бор». По предварительным данным, утром в пятницу вооруженный ножом и топором девятикалассник с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. По информации местных СМИ, школьник действовал вместе с двумя сообщниками и в начале поджег кабинет, а уже после начал наносить травмы детям, воспользовавшись паникой. Нападавший задержан, двое других сбежали.

На месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних

Напомним, аналогичное ЧП в уральской школе произошло утром 15 января. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.

17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки из медучреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО: суд арестовал их на два месяца.