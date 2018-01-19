«Лаборатория Касперского» требует паузы в запрете на своё ПО в госорганах США

Российский производитель антивирусного программного обеспечения готов в суде оспорить невыгодное для компании решение американских властей. Запрет на ПО после «шпионского скандала» ударил не только по продажам, но и по репутации.

Как сказано в исковом заявлении «Лаборатории Касперского», 17 января адвокаты компании направили ходатайство о предварительной судебной приостановке запрета на использование своих программ в американских государственных органах. Министерство внутренней безопасности страны, по их утверждению, обвинило лабораторию в угрозе национальной безопасности на основе баек и неподтвержденной информации. Возможности оправдаться и подкрепить свою непричастность доказательствами компанию лишили.

«Касперский» назвал запрет неконституционным, указав, что из-за него страдает как репутация, так и бизнес. Так, за 4-й квартал прошлого года заказы от розничных продаж просели более чем в половину по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, американские спецслужбы «уличили» Касперского в связях с российской разведкой. Компанию исключили из списка поставщиков программного обеспечения для госорганов США, объяснив решение угрозой национальной безопасности страны. Евгений Касперский заявил, что готов приехать и объяснится, но уходить с американского рынка не собирается.