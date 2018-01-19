Полиция истребляет пьянство у Серафимовского кладбища

Полиция устроила местным жителям массовую проверку на трезвость. Окрестности Серафимовского кладбища 18 января зачищены от от промилле, розыск спиртового духа заводит сотрудников в карманы и бумажники.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, у изгиба Полевой Сабировской улицы в шаге от кладбища сегодня вечером высадился сине-белый десант. Из пяти автомобилей ДПС и патрульно-постовой службы высыпали полицейские и рассредоточились.

«Останавливают всех подряд, – поделились наблюдениями очевидцы. – Просят выйти из машины, осматривают, ведут беседы. Кажется, принюхиваются».

Шашечки таксомоторов от остановки не уберегают, но действуют на полицейских магически. Извозчикам услугу небольшой прогулки не предлагают, а вот пассажирам прописывают свежий воздух, иногда интересуются карманами и кошельками.

По данным «Фонтанки», десант профилактирует пьянство. Операция называется «Нетрезвый водитель». Ее проводят регулярно, а интенсивность наверняка зависит от настроения и погоды. За окном минус пять, местами снег, безветрие.