Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России

Мексиканский политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор, являющийся претендентом на пост президента страны на выборах в 2018 году, шутя рассказал, что ждет прибытия российского золота на подводной лодке из Москвы, сообщает El Universal.

На опубликованном в соцсетях видео Лопес Обрадор стоит на причале в порту Веракруса. Политик в шутку заявляет, что решил воспользоваться перерывом в своем турне, чтобы дождаться российской подводной лодки.

«Я нахожусь в порту Веракруса, жду русскую подводную лодку, которая везет мне золото из Москвы», — сказал политик.

Он также добавил, что «теперь он — Андрес Мануэлович».