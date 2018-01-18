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18.01.2018 23:42

Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России

Мексиканский политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор, являющийся претендентом на пост президента страны на выборах в 2018 году, шутя рассказал, что ждет прибытия российского золота на подводной лодке из Москвы, сообщает El Universal.

На опубликованном в соцсетях видео Лопес Обрадор стоит на причале в порту Веракруса. Политик в шутку заявляет, что решил воспользоваться перерывом в своем турне, чтобы дождаться российской подводной лодки.

«Я нахожусь в порту Веракруса, жду русскую подводную лодку, которая везет мне золото из Москвы», — сказал политик.

Он также добавил, что «теперь он — Андрес Мануэлович».

Источник: Газета.ру


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