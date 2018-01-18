Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР

Администрация Северного морского пути (СМП) заявила о новом двух новых рекордах транспортного коридора — по скорости перемещения и объемам перевозок.

Как говорится в сообщении федерального агентства морского и речного транспорта, всего в 2017 году в акватории СМП морскими судами (без учёта транзитных судов) было перевезено 9,73 млн тонн различных грузов, перевозки речными судами достигли 797 тыс 191 тонны грузов. Транзитными судами перевезено 194 тыс 364 тонны грузов. Этот объем перевозок многократное перекрыл показатели времён СССР – к концу 1980-х годов по СМП (он был доступен только советским судам) перевозилось лишь 6,7 млн тонн.

Кроме того, был зафиксирован рекорд по скорости прохождения акватории СМП транзитными судами. Судно Baltic Winter, вышедшее из китайского порта Тайцанг в германский порт Бремерхавен, потратило на транзит по акватории СМП всего 5,6 суток. Обычно, в зависимости от ледовой обстановки, проход судов может занять шесть и более суток.