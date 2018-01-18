Подполковник центра «Э» арестован по делу о взятке

Приморский райсудом Петербурга арестован начальник 8 отдела центра «Э» Эдуард Тугушев. Он подозревается в получении взятки от представителя угонного мира.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 18 января было рассмотрено ходатайство следствия о заключении Тугушева под стражу. Сотрудники его отдела осуществляли оперативное сопровождение дела о стрельбе по полицейским, и в числе возможных участников значились профессиональные угонщики. По версии СК, 35-летний подполковник с напарником потребовал 4 млн рублей, чтобы вывести из круга причастных к стрельбе мужчину, который был знаком с подозреваемыми.

«Тугушев заключен под стражу до 15 марта 2018 года»,- уточнили в пресс-службе судов.

В основное время службы начальник 8-го отдела занимался поиском террористов. С угонной тематикой он, по некоторым данным, познакомился через личные неприятности. В 2015 году у него похитили служебную «Ладу», и Тугушев лично занялся сыском. У него неплохо получилось.

Незадолго до задержания подполковника от угонщиков пострадала его сестра, потеряв Range Rover. Ходит слух, что деньги требовались в качестве компенсации за расстройство родственницы полицейского. Эта версия объясняет смысл 4 млн, но она не поддерживается следствием.

Против напарника возбуждено идентичное дело о взятке. Его ищут. При задержании у ресторана «Мускат» на Камышовой улице он скрылся.