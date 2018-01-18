СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением

Следственный комитет проверяет информацию СМИ о том, что во Владимире кондуктор высадила девочку из автобуса после того, как у нее пошла кровь из носа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня, в социальной сети, а затем в ряде средств массовой информации опубликованы сведения о том, что 16 января 2018 года работник группы компаний «БигАвтоТранс» - кондуктор автобуса № 152, в районе Боголюбово высадила из автобуса на мороз школьницу, у которой потекла из носа кровь», — говорится в сообщении.