Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы

Теплоэнергетики ремонтируют трубопровод в Невском районе Петербурга вечером 18 января. Жителей просят потерпеть похолодание в квартирах ещё несколько часов.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», в пять часов вечера технологическое нарушение обнаружили на магистрали у дома 32 по улице Тельмана. Ремонта требовал участок на трубопроводе диаметром 200 мм. В компании обещают закончить все работы к часу ночи.

Ждать этого времени будут жильцы 16 домов, отопление в которых перевели на пониженные параметры. Горячее водоснабжение обеспечили по резервной схеме.