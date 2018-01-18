Еще
23:50 18.01.2018
Пришлите свою новость!
23:49
В Петербурге приватизируют проектный институт
23:42
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
23:32
Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР
23:26
Подполковник центра «Э» арестован по делу о взятке
23:23
За требование денег с коммерсантов задержан бывший директор Фонда капремонта Ленобласти
23:17
СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением
23:05
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
22:57
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
22:51
РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах
22:45
Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе
22:37
Скорая на Испытателей догнала трамвай
22:30
Суд арестовал подозреваемых в хищении 100 млн рублей Минобороны
22:24
СКА разгромил «Адмирал» и установил рекорд КХЛ
22:12
Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию
22:01
В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил
21:54
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
21:47
Белградскую улицу заливает кипятком
21:39
Во Всеволожске сдан проблемный ЖК «Олимп»
21:34
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
21:23
Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно
21:17
«Технологический институт» вернули пассажирам
21:09
B-52 отбомбятся в эстонском Куусалу
21:07
Мишка Паддингтон дошёл в письме Бондарчука до Медведева
21:03
Станцию «Технологический институт» закрыли на вход
21:03
В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге
20:54
На Урале танк задавил солдата
20:08
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
19:56
Минкульт передумал переносить премьеру «Бегущего в лабиринте»
19:51
СМИ: Вместо финских в Крым отправили немецкие генераторы
19:38
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:25
СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой
19:21
Уровень воды в Неве подняли ледовые зажоры
19:10
В ДТП с полицейским «УАЗом» на Октябрьской набережной пострадали трое
19:06
Албин велел «мобилизоваться» строителям поликлиники в Красном Селе
18:57
Смольный выделит 100 млн на малый и средний бизнес
18:51
В России узаконят использование знака органической продукции
18:48
Бывший директор Музея религии получил срок после семи лет «занятия идиотизмом»
18:43
Ректор Горного и спикер ЗакСа возглавят петербургский штаб Путина
18:38
В Автово 11 домов ждут тепла
18:30
Сосновку зачищают от опасных деревьев
18:25
КАД и ЗСД перекрывают из-за кортежей
18:23
В Саратовской области пожар на нефтепроводе, огонь перекинулся на жилые дома
18:08
После танца полуголых курсантов в Ульяновске прокуратура требует наказать педагогов
17:58
На «Коле» полиция стережёт упавший на «путинском» пути грузовик
17:54
Забастовка докеров парализует работу портов Финляндии
17:50
Проблемной «дочке» «Метростроя» добавили долгов по зарплате
17:41
В ночь на пятницу разведут Тучков мост
17:34
На Поклонной горе построили второй вариант медцентра
17:30
ЦИК предупредил о фальшивых приглашениях «на выборы Путина»
17:09
Сотрудницу администрации Адмиралтейского района оставили без автомобиля
17:04
«Пассажиравтотранс» вслед за ГЭТ отменил конкурс на установку Wi-Fi
17:00
Российских спортсменов на Олимпиаду оденут в серость
16:56
Путина впечатлил музей-панорама "Прорыв"
16:47
ФАС хочет контролировать создание унитарных предприятий
16:44
Книге о Трампе готовят экранизацию с Майклом Джексоном
16:41
«Эрмитажный» туалет в уральском вузе удивил Интернет
16:37
В России создают опорный банк для гособоронзаказа
16:21
В ЗакСе одобрили идею раздавать аварийные памятники в аренду за рубль
16:14
Проситель убежища поджёг центр для беженцев в Финляндии
16:10
Государство продает проектировщика «Крестов-2» почти за 150 млн
16:07
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
16:02
В петербургский штаб Навального пришла полиция
15:58
СМИ: Выявлены новые хищения при строительстве космодрома «Восточный»
15:45
Госстройнадзор: Все разрешения на строительство для «Воина-В» выдавались и продлевались законно
15:42
В СПбГУ не нашли в “Матильде” оскорбления чувств верующих
15:12
Путин прибыл в музей-панораму "Прорыв" в Ленобласти
15:09
СМИ: Путин выступит перед Федеральным собранием 6 февраля
15:07
Через Пулково в 2017 году прошли более 16 млн пассажиров
15:03
В петербургском метро заговорят на английском
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
18.01.2018 23:05

Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы

Теплоэнергетики ремонтируют трубопровод в Невском районе Петербурга вечером 18 января. Жителей просят потерпеть похолодание в квартирах ещё несколько часов.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», в пять часов вечера технологическое нарушение обнаружили на магистрали у дома 32 по улице Тельмана. Ремонта требовал участок на трубопроводе диаметром 200 мм. В компании обещают закончить все работы к часу ночи.

Ждать этого времени будут жильцы 16 домов, отопление в которых перевели на пониженные параметры. Горячее водоснабжение обеспечили по резервной схеме.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54

«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»

25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
В Автово 11 домов ждут тепла
В 86 домов Кронштадта возвращается тепло
ГУП «ТЭК» обещает починить трубопровод в Кронштадте досрочно
Жители 86 домов в Кронштадте второй раз за месяц остались в холодных квартирах
«Теплосеть» рассказала, в каком режиме готова чинить бесхозные трубы
На Металлистов заменили дефектную трубу
Жители 11 домов на севере Петербурга будут ночевать в холодных квартирах
В квартиры на Обуховской Обороны вернули тепло
В центре Петербурга починили лопнувшую трубу
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Смольный подружит дворников через ГЛОНАСС
Свалка с двойным дном
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил

Никита Инфантьев/Коммерсантъ

Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы

Крещенские купели на карте Петербурга

Новости компаний
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
ЖК «Полис на Комендантском»
10.11.2017 12:34
Строительство ЖК «Полис на Комендантском» выходит на новый этап
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском», который «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, завершили устройство фундаментной плиты 1-го корпуса: полностью залит фундамент 20, 19 и 18 секций
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.