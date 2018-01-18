РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) в ответ на запрос о восьми допинг-протоколах, которые не были найдены в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС.

В декабре 2017 года ФИФА получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные о российских футболистах, которые могут быть замешаны в нарушении антидопинговых правил. После этого Международная федерация футбола отправила в РФС запрос на информацию о 19 подозрительных допинг-пробах. 11 из них были раскрыты и оказались чистыми, однако еще восьми проб в отчете РФС не оказалось.

Отмечается, что все восемь допинг-проб относят к спортсменами, которые были взяты не у российских футболистов, а именно у игроков из чемпионата Украины по футболу, а также у девушек, которые выступали на юношеском чемпионате мира 2012 года в Азербайджане, где сборная России не участвовала.