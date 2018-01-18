Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе

Гигантскую рептилию в подвале жилого дома обнаружили во время серии обысков, которую оперативники «оружейного» отдела Управления уголовного розыска провели по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По информации «Фонтанки», в ночь на 18 января сотрудники уголовного розыска полицейского главка провели обыски по уголовному делу, возбужденному в дознании УМВД по Невскому району по статье 222 УК РФ – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В частности, один из обысков был проведен в Петергофе, в здании по адресу: улица Шахматова, 14, где, как известно, расположен один из офисов общественной молодежной военно-патриотической организации «Красная звезда». В этом здании также фактически проживает создатель «Красной звезды» Павел Бараненко.

По данным нашего издания, когда осмотр помещений дошел до подвала, то там полицейские увидели выдолбленный в цементе бассейн, а в нем двухметрового крокодила.

Фото: "Фонтанка.ру"

Как стало известно «Фонтанке», обыск не был остановлен, а его результаты сомнительны для Павла Бараненко. Так, например, у него была найдена минометная мина на боевом взводе, и оперативники были вынуждены вызвать взрывотехников.

Все же главное в этой истории – крокодил. В ближайшее время читайте на «Фонтанке» все о нем – когда появился в Петербурге, сколько ему лет, почему в Петергофе мало мышей.

«Фонтанка» также расскажет, как грамотно уклонился от осмотра рептилии ветеринар и что думает прокурор о жестоком обращении с животными. Без ФСБ наш текст тоже не обошелся.