Суд арестовал подозреваемых в хищении 100 млн рублей Минобороны

Октябрьский районный суд заключил под стражу обвиняемых в мошенничестве при выполнении госконтракта Минобороны вечером 18 января.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Валерий Пшеничный и Глеб Емельченков арестованы на два месяца сроком до 15 марта. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

Вечером 16 января, напомним, были задержаны бывший генеральный директор АО «Новит Про» Валерий Пшеничный и заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков. Как полагает следствие, они вступили в сговор. В материалах дела речь идет о необоснованном завышении стоимости контракта Министерства обороны.

По версии следствия, 100 миллионов рублей были перечислены головным исполнителем заказа АО «Адмиралтейские верфи» на расчетный счет АО «Новит Про», после чего, как указано в постановлении на обыски, деньги похитили.