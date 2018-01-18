СКА разгромил «Адмирал» и установил рекорд КХЛ

Победой для хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги против «Адмирала» 18 января в Петербурге. Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу армейцев.

Голы у СКА забили Патрик Херсли (2 минута), Сергей Калинин (9), Прохоркин (25, 38, 39, 57), Илья Каблуков (39). Отметим, что на счету Прохоркина еще одна результативная передача, то есть всего он набрал 5 (4+1) очков. У «Адмирала» отличились Самвел Мнацян (16) и Вадим Перескоков (46).

Благодаря этой победе СКА петербургский клуб установил новый рекорд по проценту набранных очков в регулярном сезоне – 78,57%. В этом сезоне СКА выиграл 45 игр из 52. Команда набрала уже 132 очка и лидирует с 14-очковым запасом от ближайшего конкурента (ЦСКА).

Следующим соперником СКА станет хабаровский «Амур». Игра пройдет также в Петербурге 20 января.