Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко

В петергофском доме уже 10 лет живет двухметровый нильский крокодил. Его нашли при обыске у создателя организации «Красная звезда», военного реконструктора Павла Бараненко.

Оперативники «оружейного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга выручили своих коллег, умудрившихся накануне влететь в принеприятную историю, когда их задерживала Госбезопасность из-за миллиона по угонной тематике. Они поменяли новостную повестку. В ходе обысков в ночь на 18 января был обнаружен живой крокодил. «Фонтанка» поняла, что сыскарей рептилией не напугаешь – полицейские продолжили мероприятие, изъяли мину, гильзы с порохом, извинились перед животным и оставили ситуацию на откуп ветеринарам с прокурором. Что касается хозяина дома, известного в Петербурге воспитателя патриотическим движением, то его статус может измениться.

Ничто не предвещало абсурдной сенсации, когда в октябре прошлого года наряд ДПС Невского района остановил на улице Ворошилова армейский грузовик, нашпигованный сотней единиц стрелкового оружия. Тогда ЗиЛ-131 следовал из «Красной звезды» на мероприятие. Сопровождающие уверяли полицейских, что в кузове лежат макеты для военно-исторической реконструкции, но им на слово решили не верить и направили арсенал в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. После пришло заключение, что кое-что из изъятого все-таки является огнестрельным оружием. Далее, по накатанной, в дознании УМВД по Невскому району было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК (незаконный оборот оружия), а оперативное сопровождение, естественно, досталось «оружейному» отделу.

С вечера 17 января до утра 18 января оперативники прошлись серией обысков. Основное мероприятие было в доме 14 по улице Шахматова в Петергофе, где как раз и расположена общественная молодежная военно-патриотическая организация «Красная звезда». Заодно это место является жильем ее создателя, Павла Бараненко, который просит журналистов больше не связывать его имя с «Красной звездой».

Павлу 40 лет. Военно-патриотическая организация «Красная звезда» (КЗ) создана в 2006 году и в настоящее время занимает монопольное положение на рынке исторической реконструкции. Во всяком случае, КЗ ближе всех конкурентов подобралась к бюджетным деньгам. С 2015 года она выиграла конкурсы по реконструкциям и военно-патриотическим мероприятиям на общую сумму более 31 млн рублей. Заказчиками выступают муниципалитеты и районные администрации.

Завистники «Красной звезды» говорят, что фактическая монополия связана с экзотическими техзаданиями конкурсов. В требования вписываются конкретные модификации оружия и техники, модели полевой кухни, которые имеются только у детища Павла Бараненко.

В 2012 году Бараненко попал под уголовное дело о хранении оружия. На базе КЗ в Петергофе полиция нашла настоящую противотанковую пушку «Рапира». Но инцидент загладили.

В 2013-м «Красная звезда» оскандалилась сорванным салютом по случаю 70-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Его широко рекламировал комитет по молодежной политике Смольного, организатором выступала КЗ. Салюта не было, стороны обвинили друг друга.

В связи с чрезвычайной ситуацией, «Фонтанка» выяснила репортажные подробности события. Понятно, что оперативники пришли неожиданно для Бараненко, предъявили ордер на обыск и начали. Дело это не быстрое. Тем более, что там 14 отдельных помещений, а при них подвал. Насколько известно «Фонтанке», сотрудники разбрелись, а опомнились, когда снизу донесся клич товарища, в котором явственно угадывалось русское слово «крокодил!».

Вряд ли вначале к этому отнеслись буквально, но когда спустились, им предстала картина: в бетонном полу объемного пространства было вырублено что-то наподобие бассейна. А оттуда выползал потревоженный крокодил. Мужчины в штатском повели себя достойно. Несмотря на то, что каждая википедия знает – взрослый крокодил может совладать даже с гиппопотамом, они не толкались на выходе, покидая помещение. Говорят, лишь самый опытный, на всякий, вытащил табельный «Макаров».

Журналисты нашего издания не сомневаются – вопрос хозяину был задан примитивный: «Это что?!». Бараненко ответил правдиво: «Это нильский крокодил». Как говорится, следствием было установлено – Бараненко взял крокодильчика ровно десять лет назад, растил, воспитывал с младенчества и вот – полюбуйтесь. На любопытные вопросики, сколько ж он жрёт, им ответил, что питается мышами.

– Тогда в Петергофе с мышами напряженка, – философски произнес один из оперативников.

Нильский крокодил обитает (во всяком случае, так считалось до 18 января) только в Африке. Часто их длина превышает пять метров. У них до 68 зубов, сила укуса превышает две тонны. На суше передвигаются со скоростью до 17 километров в час, в воде – до 30. То есть от базы «Красной звезды» до системы снабжения фонтанов Петергофа крокодилу Бараненко – минуты четыре по канализации.

В меню нильских крокодилов преобладают рыба и краб. За один прием пищи они могут съесть до 20 процентов от своего веса. В среднем, их масса составляет 150 килограммов. Получается, обитателю «Красной звезды» нужны 30 кило за раз. При одноразовом рационе тысяч десять надо в день или 3,6 млн рублей в год. То есть в среднем на питание крокодила тратилась парочка госконтрактов на военно-историческую реконструкцию средней руки. Средняя продолжительность жизни нильских крокодилов – 45 лет.



В общем, обыск чуть не сорвали. Вызвали ветеринара, ветеринар, отчего-то, оказался занят. Заехать обещал, но, когда точно, не сказал. Зато бурно отреагировала районная прокуратура. Говорят, что на нервах там вообще усмотрели состав статьи 245, между прочим, УК РФ – «Жестокое обращение с животными».

Мы совсем забыли про результаты обыска. А в них изъятая минометная мина на боевом на боевом взводе, да такая, что пришлось вызывать саперов. Гильзы от 37мм снарядов, набитые порохом и еще другое в ассортименте. «Фонтанка» засомневалась, что Павел Бараненко может не беспокоиться. Перспективы к изменению статуса есть.

Хотелось бы добавить, с чего начали. Непонятно равнодушие питерской ФСБ. В то время, когда в 10 км от Константиновского дворца вольготно ощущают себя чудовища, некоторые тратят государственные ресурсы на беготню за майором уголовного розыска.

Им для справки: от вотчины «Красной звезды» на улице Шахматова до системы водоснабжения фонтанов Петергофа – меньше двух километров, а там и Финский залив по прямой.

И наконец, учитывая общую нервозность обстановки, и приближающиеся выборы, редакция просит не усматривать в тексте политического подтекста.

Евгений Вышенков,

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»