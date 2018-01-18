Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов защитили звание чемпионов Европы на турнире в Москве. Второе место у Ксении Столбовой и Федора Климова, третье – у Натальи Забияко и Александра Энберта.

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, стали четвертыми. По итогам двух программ Джеймс и Сипре уступили Забияко и Энберт всего 0,01 балла.

Отметим, что после короткой программы Тарасова и Морозов были пятыми, Столбова и Климов – третьими, а Забияко и Энберт – вторыми.