В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил

Взрослый крокодил вынырнул из подвальной жижи на юге Петербурга. Опасную рептилию успели сфотографировать. Ловить не рискнули.

В распоряжении «Фонтанки» оказался снимок взрослого нильского крокодила, замеченного в подвале одного из обитаемых домов. Рептилия клацнула челюстями при виде человека, отваге которого можно позавидовать. Перед побегом он достал смартфон и сделал фото на память.

«Фонтанка» пытается узнать точный адрес пристанища крокодила.

Нильский крокодил обитает в Африке. Длина зачастую превышает пять метров. Сила укуса челюсти, снабженной 68 зубами, превышает две тонны. Средняя продолжительность жизни нильских крокодилов – 45 лет.