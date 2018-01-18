Белградскую улицу заливает кипятком

Горячая вода из лопнувшей трубы затопила проезжую часть во Фрунзенском районе Петербурга вечером 18 января. Водители перед завесой пара разворачиваются на полпути.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», в 20:25 трубу прорвало у дома №34 по Белградской улице. Из-за выливающегося на дорогу кипятка движение на участке от проспекта Славы до Алтайского переулка перекрыли. Автомобилистов начнут пропускать после того, как проезжую часть очистят от воды.

Обследование показало, что течь дал трубопровод диаметром 800 мм. Он обеспечивает теплом 46 зданий. Чтобы обеспечить их теплом в штатном режиме, дома переключили на соседние магистрали.

«Ремонтные работы на потребителей не повлияют», – заверили в компании.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.