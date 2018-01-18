Еще
23:49 18.01.2018
Пришлите свою новость!
23:42
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
23:32
Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР
23:26
Подполковник центра «Э» арестован по делу о взятке
23:23
За требование денег с коммерсантов задержан бывший директор Фонда капремонта Ленобласти
23:17
СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением
23:05
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
22:57
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
22:51
РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах
22:45
Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе
22:37
Скорая на Испытателей догнала трамвай
22:30
Суд арестовал подозреваемых в хищении 100 млн рублей Минобороны
22:24
СКА разгромил «Адмирал» и установил рекорд КХЛ
22:12
Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию
22:01
В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил
21:54
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
21:47
Белградскую улицу заливает кипятком
21:39
Во Всеволожске сдан проблемный ЖК «Олимп»
21:34
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
21:23
Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно
21:17
«Технологический институт» вернули пассажирам
21:09
B-52 отбомбятся в эстонском Куусалу
21:07
Мишка Паддингтон дошёл в письме Бондарчука до Медведева
21:03
Станцию «Технологический институт» закрыли на вход
21:03
В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге
20:54
На Урале танк задавил солдата
20:08
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
19:56
Минкульт передумал переносить премьеру «Бегущего в лабиринте»
19:51
СМИ: Вместо финских в Крым отправили немецкие генераторы
19:38
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:25
СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой
19:21
Уровень воды в Неве подняли ледовые зажоры
19:10
В ДТП с полицейским «УАЗом» на Октябрьской набережной пострадали трое
19:06
Албин велел «мобилизоваться» строителям поликлиники в Красном Селе
18:57
Смольный выделит 100 млн на малый и средний бизнес
18:51
В России узаконят использование знака органической продукции
18:48
Бывший директор Музея религии получил срок после семи лет «занятия идиотизмом»
18:43
Ректор Горного и спикер ЗакСа возглавят петербургский штаб Путина
18:38
В Автово 11 домов ждут тепла
18:30
Сосновку зачищают от опасных деревьев
18:25
КАД и ЗСД перекрывают из-за кортежей
18:23
В Саратовской области пожар на нефтепроводе, огонь перекинулся на жилые дома
18:08
После танца полуголых курсантов в Ульяновске прокуратура требует наказать педагогов
17:58
На «Коле» полиция стережёт упавший на «путинском» пути грузовик
17:54
Забастовка докеров парализует работу портов Финляндии
17:50
Проблемной «дочке» «Метростроя» добавили долгов по зарплате
17:41
В ночь на пятницу разведут Тучков мост
17:34
На Поклонной горе построили второй вариант медцентра
17:30
ЦИК предупредил о фальшивых приглашениях «на выборы Путина»
17:09
Сотрудницу администрации Адмиралтейского района оставили без автомобиля
17:04
«Пассажиравтотранс» вслед за ГЭТ отменил конкурс на установку Wi-Fi
17:00
Российских спортсменов на Олимпиаду оденут в серость
16:56
Путина впечатлил музей-панорама "Прорыв"
16:47
ФАС хочет контролировать создание унитарных предприятий
16:44
Книге о Трампе готовят экранизацию с Майклом Джексоном
16:41
«Эрмитажный» туалет в уральском вузе удивил Интернет
16:37
В России создают опорный банк для гособоронзаказа
16:21
В ЗакСе одобрили идею раздавать аварийные памятники в аренду за рубль
16:14
Проситель убежища поджёг центр для беженцев в Финляндии
16:10
Государство продает проектировщика «Крестов-2» почти за 150 млн
16:07
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
16:02
В петербургский штаб Навального пришла полиция
15:58
СМИ: Выявлены новые хищения при строительстве космодрома «Восточный»
15:45
Госстройнадзор: Все разрешения на строительство для «Воина-В» выдавались и продлевались законно
15:42
В СПбГУ не нашли в “Матильде” оскорбления чувств верующих
15:12
Путин прибыл в музей-панораму "Прорыв" в Ленобласти
15:09
СМИ: Путин выступит перед Федеральным собранием 6 февраля
15:07
Через Пулково в 2017 году прошли более 16 млн пассажиров
15:03
В петербургском метро заговорят на английском
14:59
В Петербурге день «скользких» аварий
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
18.01.2018 21:34

Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции

МИД России обвинил посольство США в Москве в скрытой передаче денег оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в РФ. Об этом в четверг, 18 января, говорится в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте министерства.

"Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб служб ресурс «Баззфид» опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего Посольства – действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны.

Сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет. Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно. Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, – дело рук официального Вашингтона", – говорится в нём.

"Причем многие приведенные сведения сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во «вмешательстве в американские выборы». Но в случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных", – продолжает МИД РФ.

"В отличие от посольств США, нередко прибегающим к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается", – добавлено в нём.

«Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства», — сказано в сообщении.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26

Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»

16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44

«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
После танца полуголых курсантов в Ульяновске прокуратура требует наказать педагогов
ЦИК предупредил о фальшивых приглашениях «на выборы Путина»
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
В СПбГУ не нашли в “Матильде” оскорбления чувств верующих
Навальный обжаловал решение Верховного суда по недопуску к выборам
Как давали ход делу Грозовского
Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента
«Арктика» пошла на утилизацию
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Сорок процентов - откат нормальный. Пальчики оближешь
Как смартфон поможет согласиться на секс
Как профсоюз угодил в "иностранные агенты"
Пройду по Куклуксклановской, сверну на Гуантанамо
«Нужно сопротивляться антисексуальному безумию»
Водительские права с отсрочкой
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил

Никита Инфантьев/Коммерсантъ

Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы

Крещенские купели на карте Петербурга

Новости компаний
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.