Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно

Участниками массовой аварии, произошедшей 18 января на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, стали четыре экипажа ДПС, приехавшие на место предыдущего ДТП.

Предварительная версия такова. Сначала на место выдвинулись два экипажа ДПС на «Шкодах Октавиа». Они стали объезжать стоявших на дороге водителей, но водитель первого, свернув, врезался в «Хёндэ», а второй, уходя от удара, столкнулся с «ГАЗелью».

Затем прибыли ещё два экипажа на автомобилях «Форд Фокус». Их обоих протаранила проезжавшая мимо женщина-водитель «КИА».

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