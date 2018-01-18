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18.01.2018 21:23

Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно

 

Участниками массовой аварии, произошедшей 18 января на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, стали четыре экипажа ДПС, приехавшие на место предыдущего ДТП.

Предварительная версия такова. Сначала на место выдвинулись два экипажа ДПС на «Шкодах Октавиа». Они стали объезжать стоявших на дороге водителей, но водитель первого, свернув, врезался в «Хёндэ», а второй, уходя от удара, столкнулся с «ГАЗелью».

Затем прибыли ещё два экипажа на автомобилях «Форд Фокус». Их обоих протаранила проезжавшая мимо женщина-водитель «КИА».

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».


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Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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15.01.2018 15:51
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