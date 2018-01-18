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18.01.2018 21:03

Станцию «Технологический институт» закрыли на вход

Пассажирам временно запретили спускаться в петербургскую подземку на станции «Технологический институт» вечером 18 января.

Как сообщили в пресс-службе метро, внимание сотрудников в наземном вестибюле привлек подозрительный предмет. Из-за бесхозной находки с 20:50 людей на станцию красной ветки не пропускают, эскалаторы работают только на подъем.

На движение поездов через «Технологический институт» проверка не повлияла.

Второй вестибюль станции по графику закрыт с восьми вечера.


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