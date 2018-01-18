В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге

В 16 часов 19 января в Гостином дворе в Москве объявят имена руководителей региональных штабов самовыдвиженца Владимира Путина. Об этом «Фонтанке» сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

«Фонтанка» поинтересовалась, кого именно считать сопредседателями штаба Путина в Петербурге: ректора Горного института Владимира Литвиненко или же ранее озвученных руководителя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василия Волобуева, 18-летнюю студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анну Шуранову, гендиректора ПАО «Силовые машины» Юрия Петреню.

«Об этом завтра мы сделаем заявление завтра. Сделает это сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелева, которая отвечает формирование штабов. До ее заявления не считаю корректным что-либо комментировать», – отметил Кондрашов.

Интересно, что одновременно с тем, как в Москве будут объявлять имена сопредседателей региональных штабов, в Петербурге в Горном университете соберут пресс-конференцию ректор Горного университета Владимир Литвиненко и спикер регионального ЗакСа Вячеслав Макаров. Как писала «Фонтанка», в Горном называют их главой и заместителем главы регионального избирательного штаба Путина.