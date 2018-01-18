На Урале танк задавил солдата

В Челбинской области военнослужащий погиб, попав под гусеницы боевой техники, пришедшей на помощь заглохшему танку.

Как сообщает Главное военное следственное управление, инцидент произошёл на Чебаркульском полигоне. Примерно в 17.00 17 января двое военнослужащих взяли трос, сели в танк и отправились на учебное поле – вызволять товарищей, застрявших в другом танке.

«Потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего», – говорится в сообщении от .

Случившееся квалифицировали по части 2 статьи 350 УК РФ – «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека». Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.