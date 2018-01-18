Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы

Сотрудники полиции оставили петербургскому штабу Навального листовку с приглашением на выборы и забрали всю технику. Об этом в соцсетях вечером 18 января сообщают сторонники оппозиционера.

Напомним, что ранее полицейские пришли в штаб на Садовой улице под предлогом проверки сообщения о происшествии. Со слов активистов, правоохранителей заинтересовала листовка с изображением Владимира Путина, якобы опубликованная в твиттере одного из активистов. В результате нескольких часов обыска полицейские изъяли технику, находящуюся в штабе, а также оставили листовку с приглашением на выборы.

«Обыск окончен. Изъяли ноутбуки (даже волонтеров), листовки и оставили "подарок "», – написал в твиттере активист Андрей Горшков.

Обыск окончен. Изъяли ноутбуки(даже волотеров), листовки и оставили "подарок " pic.twitter.com/Ff7ZVGGihJ — Андрей Горшков (@AndreyVCJH) 18 января 2018 г.

Отметим, что на днях сотрудники правоохранительных органов посетили региональные штабы Навального, в частности — в Пензе, Чебоксарах, Новгороде. У активистов изъяли листовки в поддержку забастовки, объявленной Навальным.