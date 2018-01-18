СМИ: Вместо финских в Крым отправили немецкие генераторы

Крымский завод «Залив», которому ранее отказалась поставлять оборудование финская компания Wartsila, получил немецкие генераторы фирмы MAN.

Об этом 18 января пишет РБК со ссылкой на свои источники в Минтрансе, который выступает заказчиком судна у крымского завода. В немецкой компании, правда, заверили, что ничего не поставляли в Крым, поскольку строго следуют санкциям, которые запрещают предоставлять компаниям на полуострове подобное оборудование. Однако не исключили перепродажи их генераторов.

Напомним, ранее стало известно об отказе финской Wartsila от поставки генераторов в Крым из-за санкций.