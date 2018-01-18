«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января

Русский человек Евгений Пригожин умеет и в частную армию, и в обслуживание военных городков, и в питание школьников. Медиа у него — пачками, тролли — фабриками. Чего еще для жизни надо? Конечно же, собственный остров в дельте реки Невы. А если перенести туда все, что гражданин Пригожин уже смог, то получится маленькое, но перспективное государство.

В Петербурге два музея блокады спорят, чья война более священная. Один даже грозится насыпать курган на берегу Невы. С его вершины откроется чудный вид на остров Пригожина.

А на материковой части нашего большого, как вселенная, города, предлагают воткнуть сразу шесть новых памятников. От стелы, похожей на могилку античного айфона (видимо, у администрации Кировского района подсмотрели), до бюста первого полицмейстера города. Бюст у него так себе. Памятник первому директору Павловского дворца-музея лучше — и по виду, и по смыслу.

Решилась судьба бывшего депутата ЗакСа Петербурга Вячеслава Нотяга. Три года строгого режима за взятку в 1,2 млн рублей. Со своей депутатской зарплатой он за это время заработал бы гораздо больше.

В новых колпинских «Крестах» так хорошо, что арестанты не хотят оттуда переезжать. Лидер петербургских саентологов Иван Мацицкий готов судиться с администрацией новых «Крестов», лишь бы не выселили на Шпалерную. Это даже не стокгольмский синдром, это серьезнее.

В СПбГУ посмотрели фильм «Матильда» Алексея Учителя. И дали экспертное заключение на предмет того, есть безобразия или нет. Судя по отзыву, экспертизу писали святые люди.

Минкульт перенес премьеру фильма «Приключения Паддингтона-2» и, до кучи, «Бегущего в лабиринте: лекарство от смерти» на неделю, чтобы озверевшие с голоду синефилы валом валили на славянофильский махач «Скиф». Надо вообще иностранное кино запретить. И крутить «Скиф» круглосуточно. Иначе мы мир не завоюем.

Ладно, к черту драму. Вот вам 10 способов заработать на майнинге. Все легально, бро.