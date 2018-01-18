Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы

УЕФА кропотливо подсчитывает деньги «Зенита». Благодаря этому мы знаем, сколько «Зенит» заработал на расставании с Халком и можем сделать вывод - петербургские болельщики вовсе не «бомжи», а самые состоятельные в России.

Рекордная прибыль, цены на футболки и самый посещаемый сайт среди российских футбольных клубов: в среду УЕФА на своем сайте опубликовал очередной — девятый по счету – отчет под названием «Европейский клубный футбол: анализ пейзажа», посвященный финансовому положению европейских клубов по итогам 2016 года.

«Зенит» на этот раз упоминается в отчете 7 раз. Первый — в списке самых популярных веб-сайтов. За точку отсчета взят сентябрь 2016 года, в тот месяц сайт «Зенита» посетили 2,1 млн человек. Возглавляют рейтинг «Реал» и «Манчестер Юнайтед» (больше 8 млн пользователей). Это 13 показатель в Европе.

В достаточно специфическом графике «разброс цен на футболки в чемпионате» «Зенит» на 11 месте в Европе. В Российской Футбольной Премьер-Лиге самые дорогие футболки как раз у «Зенита»: 85 евро, при средней цене — 57 евро. Самые дешевые футболки в Лиге — у «Арсенала» из Тулы (23 евро).

Самые дорогие футболки в европейских чемпионатах — в Швейцарии: разброс — от 69 до 102 евро (самые дорогие футболки в Европе вообще — у швейцарского клуба «Янг бойз»). Самые дешевые футболки — у ближайшего соперника «Зенита» по Лиге Европы — шотландского «Селтика» (68 евро).

Также «Зенит» отмечается в оценке общей картины трансферов: из 96 трансферов стоимостью выше 15 млн евро только четыре состоялись из клубов, не входящих в топ-5 клубных чемпионатов: один трансфер из «Порту» и три — из «Зенита» (Халк, Эсекьель Гарай и Аксель Витсель).

В списке клубов с максимальной выручкой «Зенит» на 21 месте (единственный российский клуб в топ-30): 180 млн евро, что на 16 млн меньше, чем в предыдущем году (-8%). Возглавляет список «Манчестер Юнайтед» (689 млн евро, рост +32%).

«Зенита» нет в списке клубов, зарабатывающих на билетах больше всего, но аналитики отмечают, что новый стадион «Зенита» «Санкт-Петербург Арена» повлияет на этот рейтинг в ближайшем будущем.

В рейтинге прибыли от операционной деятельности «Зенит» – единственный российский клуб — на 10 месте: по итогам 2016 года эта сумма составила 52 млн евро (в предыдущем рейтинге «Зенит» был 21-ым и топ-20 не попал). Список возглавляет все тот «Манчестер Юнайтед» с показателем в 232 млн евро.

По показателям чистой прибыли «Зенит» – на первом месте, 77 млн евро, с фантастическим ростом в 42%. Аналитики УЕФА предсказуемо объясняют этот прорыв невероятно удачными трансферами футболистов: Халк был продан за рекордные 56 млн евро, Гарай — 24, Витсель — 24. И без аналитиков можно сказать, что в следующем году ситуация будет значительно печальней – петербургский клуб в этом году больше покупал, чем продавал.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"