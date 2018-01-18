СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой

Промсвязьбанк, который сейчас находится на санации в фонде ЦБ, станет опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам.

Об этом 18 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Ранее сегодня Минфин официально сообщил о создании опорного банка для работы с оборонно-промышленным комплексом, однако конкретного финансового учреждения не назвал. Источники издания уверяют, что на эту роль в правительстве и выбрали Промсвязьбанк. Финансовое учреждение 15 декабря было направлено на санацию в фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Официально в Минфине и самом Промсвязьбанке отказались комментировать ситуацию.

Напомним, ранее в качестве основного кандидата на роль опорного банка для оборонки называли Глобэкс-банк, который также проходит процедуру санации. Источники «Коммерсанта» уверяют, однако, что в конце прошлого года был сделан выбор в пользу Промсвязьбанка — он «достаточен по размеру для того, чтобы перевести туда крупные контракты из банков, опасающихся из-за сотрудничества с оборонными предприятиями попасть под новые санкции США, в том числе из Сбербанка и ВТБ», – уточняет издание.

«Этапы следующие: сначала ЦБ закроет «дыру» в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации Казначейству»,— сообщил собеседник «Коммерсанта» в финансово-экономическом блоке правительства. Все эти процедуры должны завершиться в первом квартале 2018-го.