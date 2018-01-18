Уровень воды в Неве подняли ледовые зажоры

Скопление мелкого колотого льда и снега спровоцировало подъем уровня воды в Невском районе Петербурга. На борьбу с наводнением вышел ледокол «Невская застава».

Как сообщили в комитете по природопользованию Смольного, 18 января Нева поднялась в районе проспекта Обуховской Обороны. Причиной стали так называемые зажоры. Это обычное явление, когда отдельные льдины наползают на неподвижный ледовый покров, опрокидываются, ломаются и вытесняют воду из русла реки. Расчищать акваторию начал ледокол «Невская застава». В настоящее время он работает у Финляндского железнодорожного моста.

В комитете добавили, что опыт у «Невской заставы» имеется. Зимой прошлого года его привлекали к устранению зажоров, образовавшихся из-за плюсовых температур и наступающего с Ладоги льда. Этот же ледокол обеспечивал безопасность зимней стоянки крейсера «Аврора».

Напомним, прогулки по льду в Петербурге всё ещё под запретом. Из-за погодных качелей ледовое покрытие на водоемах так и осталось хрупким, и выходить на него опасно. Сроки окончания запрета по просьбе спасателей отодвинули до 1 февраля.