В ДТП с полицейским «УАЗом» на Октябрьской набережной пострадали трое

Официальную информацию об аварии, произошедшей 18 января на Октябрьской набережной, 54 Е, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Столкнулись «УАЗ» и «Мерседес». Госпитализированы три человека: водитель «УАЗа» и два его пассажира.

На фотографиях очевидцев запечатлены другие вероятные участники аварии – всего их, судя по кадрам с места ДТП, четыре, и все получили серьёзные повреждения. Также видно, что «УАЗ» – машина полиции.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».