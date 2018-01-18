Албин велел «мобилизоваться» строителям поликлиники в Красном Селе

Детская поликлиника на улице Восстановления в Красном Селе, которую возводят за счет бюджета, грозит не быть сданной в срок, если строители не мобилизуются. Об этом 18 января говорилось на совещании в стройкомитете с участием вице-губернатора Игоря Албина.

Работает на объекте с 2016 года ООО «Улмис», ранее был разорван контракт с предыдущим подрядчиком — ООО «БалтЭнерго». Срок ввода в эксплуатацию — август 2018-го, но сейчас работы завершены лишь на 60%, а на объекте работает только 15 человек вместо требуемых 90. В связи со сложившейся ситуацией Албин поручил до 15 февраля провести мобилизацию персонала на объекте строительства. «Если ситуация не изменится, будет приниматься решение о расторжении контракта с применением штрафных санкций к недобросовестному подрядчику», – говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора.

Всего в 2018 году в рамках Адресной инвестиционной программы запланировано ввести 61 объект, из них семь медучреждений, на которые будет выделено 3,976 млрд рублей.