Смольный выделит 100 млн на малый и средний бизнес

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка намерен выделить в 2018 году 101,5 млн рублей на 6 программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Треть пойдет на ярмарки.

Как сообщает ведомство 18 января, 36 млн направят на программу «Выставочно-ярмарочная деятельность»; 25млн — на субсидии по аренде для легкой промышленности; 14 млн — на поддержку социального предпринимательства; 13,5 млн — предприятиям, которые создают или развивают группы дневного времяпрепровождения для дошкольников; 7 млн руб. – на сертификацию и 6 млн — на тех, кто занимается ремесленничеством и народными художественными промыслами.

Весной 2017 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые регламентировали внешний вид и сроки проведения ярмарок. Регулятором, распределяющим места, стал комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. В ноябре были выбраны операторы проведения ярмарок.

Одно из условий предоставления субсидий — отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам. Приоритет отдается легкой промышленности. В 2016 году сообщалось, что число производителей модных товаров должно к 2020 году вырасти с 447 до 1000, а их оборот – с 20,5 млрд до 30 млрд рублей. В прошлом году компаниям компенсировали половину от расходов на аренду. Всего же город предоставил субсидий малому и среднему бизнесу в 2017 году на 144,5 млн рублей.