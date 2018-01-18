Бывший директор Музея религии получил срок после семи лет «занятия идиотизмом»

Экс-глава Музея истории религии Борис Аракчеев обратился в Санкт-Петербургский городской суд с просьбой оправдать его по делу о бюджетных хищениях. Поиск пропавших при поставке вентиляционной системы миллионов тянется восьмой год, и музейному менеджеру не нравится мнение ФСБ.

Как сообщил «Фонтанке» 18 января бывший директор, он подал в Горсуд апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда, накануне признавшего Аракчеева виновным в присвоении 6 млн рублей.

«Вступил в преступный сговор со своим заместителем Галиной Сивковой и фактическим руководителем ЗАО «СКК Петербург» Романом Жуйковым на хищение денежных средств, выделенных из федерального бюджета на строительство и реконструкцию систем вентиляции здания на Почтамтской улице, 14. Общая сумма контракта составляла 37 млн рублей, фактическая стоимость выполненных работ 28,4 млн. Денежные средства были похищены, ими соучастники распорядились по своему усмотрению», – говорилось в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Аракчеев получил четыре года условно и штраф 550 тыс. рублей, Сивкова и Жуйков — по 3,5 года условно и по полмиллиона штрафа.

Контракт был заключен в мае 2008 года. Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело по статье 160 УК «Присвоение». В 2010 году Аракчеева отстранили от должности, в 2013-м дело добралось до суда. Вину он не признавал и не признает.

«Следователь насчитал ущерб, хотя музей оплатил работы точно по сметам, – объяснил Борис Аракчеев обращение в Горсуд с просьбой отменить приговор и вынести оправдательный. – Оборудование безотказно работает до сих пор. Семь лет мы занимались идиотизмом, я мог бы с большей пользой для города потратить это время».

Борис Аракчеев с 1972 года работал в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость), директором назначен в 1997-м. В 2006 году тогдашний председатель комитета по культуре Николай Буров со скандалом уволил Аракчеева. В следующем году Борис Серафимович возглавил Государственный музей истории религии. В настоящее время с поста директора ушел, но продолжает работать в учреждении.